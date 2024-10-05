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Göztepe son dakika golüyle Sivasspor'u 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe sahasında ağırladığı Sivasspor'u 3-2 yendi.

Spor
  • 05.10.2024 20:10
  • Giriş: 05.10.2024 20:10
  • Güncelleme: 05.10.2024 20:11
Kaynak: ANKA
Göztepe son dakika golüyle Sivasspor'u 3-2 mağlup etti
AA

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda  saat 16:00’da başlayan maçta hakem Ali Şansalan düdük çaldı.

Ev sahibi Göztepe 6.dakikada Romulo Cardoso  ve 10. dakikada İsaac Solet ile 2-0 öne geçti. İkinci yarıda konuk takım Sivasspor  55. dakikada Uğur Çiftçi ve 57. dakikada Queensy Menig'in attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın 90 artı 4. dakikasında David Datro Fofana Göztepe’ye galibiyeti getiren golü attı. Göztepe sahasında Sivasspor’u son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

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