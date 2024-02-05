Göztepe, Stanimir Stoilov sonrası çıkışa geçti

Stanimir Stoilov yönetiminde ligde çıktığı 9 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Göztepe, maç başına 2.44 puan ortalamasına ulaştı. Sarı-kırmızılılar, ligde ikinci sıraya yerleşerek, Süper Lig hesapları yapmaya başladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de teknik direktör Radomir Kokovic’ten sonra takımın başına geçen Stanimir Stoilov, şu ana kadar gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı. Bulgar teknik adam yönetiminde ligde 9 maça çıkan Göztepe, bu süreçte 7 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Stanimir Stoilov’un gelmesiyle birçok alanda yükselişe geçen Göztepe, Kokovic döneminde skor üretme konusunda problemler yaşarken, 56 yaşındaki çalıştırıcının gelişiyle birlikte adeta golcü bir takıma büründü. Sarı-kırmızılılar, Kokovic döneminde 12 maçta 13 gol atarken Bulgar teknik adamın yönetiminde çıktığı 9 lig müsabakasında ise 24 gol üretmeyi başardı.



Sezona Radomir Kokovic yönetiminde başlayan Göztepe, arka arkaya alınan başarısız sonuçlardan sonra 40 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırıp takımın başına tecrübeli çalıştırıcı Stanimir Stoilov’u getirdi. Bulgar teknik adamla yükselişe geçen sarı-kırmızılılar, bu süreçte istenilen performansı sergilemeyi başardı. İzmir ekibi, Stoilov yönetiminde 9 maçta 22 puan toplamayı başarırken, Kokovic döneminde ise 12 maçta 20 puan toplamıştı. Böylece maç başına 2.44 puan ortalamasına yakalayan Bulgar çalıştırıcı, 1.66 puan ortalamasına sahip olan Kokovic’i geride bırakmış oldu.