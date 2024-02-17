Göztepe, Stoilov’la ilk kez bir iç saha maçında takıldı

Radomir Kokovic’ten sonra Göztepe’nin başına geçen Stanimir Stoilov, Gürsel Aksel’de Manisa FK ile golsüz berabere kalarak ilk kez iç saha maçında puan kaybı yaşattı.

Sezona teknik direktör Radomir Kokovic yönetiminde başlayan ve daha sonrasında Sırp teknik adamla yollarını ayıran Göztepe, takımın başına Bulgar çalıştırıcı Stanimir Stoilov’u getirdi.

57 yaşındaki teknik adamla iyi bir grafik çizen ve şampiyonluk yarışında ‘Ben de varım’ diyen İzmir ekibi, dün oynanan Manisa FK maçı öncesinde çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Puan kayıplarını dış sahada yaşayan Göztepe, iç sahada ise çıktığı 5 maçta 5 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar, dün Gürsel Aksel’de oynanan Manisa FK maçında ise golsüz berabere kalarak Stanimir Stoilov yönetiminde ilk kez bir iç saha maçında puan kaybı yaşadı.

Öte yandan alınan bu beraberlikle birlikte Göztepe’nin yenilmezlik serisi de 6 maça çıkmış oldu. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 galibiyet 2 beraberlik almayı başardı.