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Göztepe, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 16.08.2024 10:18
  • Giriş: 16.08.2024 10:18
  • Güncelleme: 16.08.2024 10:18
Kaynak: AA
Göztepe, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Göztepe-Fenerbahçe müsabakasında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Ev sahibi ekipte Kuryu Matsuki'nin sakatlığı bulunuyor.

Lige iki sezon aradan sonra tekrar dönen Göztepe ilk hafta mücadelesinde konuk olduğu Antalyaspor'la golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligden düştüğü 2021-2022 sezonunun son 15 haftası dahil, Süper Lig'de 16 maçtır kazanamıyor.

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