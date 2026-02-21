Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Göztepe, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 21.02.2026 10:36
  • Giriş: 21.02.2026 10:36
  • Güncelleme: 21.02.2026 10:36
Kaynak: AA
Göztepe, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

İZMİR (AA) - Göztepe, Trendyol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 41 puan toplayan Göztepe, 4. sırada bulunuyor.

Süper Lig'in en az gol (12) yiyen takımı ünvanına sahip İzmir temsilcisi, maçtan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Göztepe, 3-0 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavisine devam edilen İsmail Köybaşı ile sakatlığı süren Efkan Bekiroğlu'nun maçta forma giymesi beklenmiyor.

BirGün'e Abone Ol