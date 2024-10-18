Göztepe, Süper Lig'de yarın deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'in yeni ekipleri ikas Eyüpspor ile Göztepe, 9. hafta mücadelesinde yarın İstanbul'da karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ikas Eyüpspor-Göztepe maçında hakem Turgut Doman düdük çalacak.
İlk 8 haftada on ikişer puan toplayan Göztepe ile ikas Eyüpspor, ligde 6. ve 7. sırada bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş'un yanı sıra sarı kart cezalısı Anthony Dennis yarın forma giyemeyecek.