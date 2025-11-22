Göztepe, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek
Kaynak: AA
İZMİR (AA) - Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek.
Gürsel Aksel Stadı'nda 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Ligde 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 22 puanla 5. sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı devam eden İbrahim Sabra'nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Göztepe, Galatasaray ile birlikte 6 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.