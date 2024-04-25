Göztepe, Süper Lig için gün sayıyor

Trendyol 1. Lig'de 28 Nisan Pazar günü konuk edeceği Gençlerbirliği'ni yenmesi halinde bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek Göztepe'de kulüp üst yöneticisi (CEO) Kerem Ertan, Süper Lig'e çıkmaları halinde tüm kutlamaları Bodrum FK maçından sonra yapacaklarını bildirdi.

Ertan, Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, iç sahada 2 maçlarının kaldığını ve Gençlerbirliği maçında Süper Lig'e çıkmayı garantileme ihtimallerinin olduğunu söyledi.

Gençlerbirliği maçından sonra bir kutlama programlarının olmadığını kaydeden Ertan, şöyle konuştu:

"Tüm kutlamaları sezonun son müsabakası olan Bodrum FK maçından sonra yapacağız, Gençlerbirliği maçında bir kutlama yapmayacağız. Bunun birkaç tane sebebi var. Süper Lig'e yükselsek bile kupa töreni genellikle son maçta oluyor. İkincisi de bu maçta herhangi bir taraftarımızın sahaya girmesi durumunda herhangi bir sebepten dolayı Bodrum maçında cezalı duruma düşebiliriz."

Ertan, Gençlerbirliği maçından sonra taraftarların sahaya girmemeleri gerektiğini belirterek, "Levent Yüksel, Bodrum maçında bizimle olacak ve 'med cezir" şarkısını sesin sahibiyle beraber seslendireceğiz" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarla İnciraltı'nda kutladıklarını hatırlatan Ertan, "İnciraltı'nda inşallah o olimpik branşlara ait, olimpik sporların yapılabileceği ve olimpik ölçütlerde tesislerin yapımına da en kısa sürede başlanacak. 23 Nisan'daki organizasyonu Göztepe olimpik branşlarındaki gençlerin, genç neslin ilk çiviyi çaktığı, temel attığı gün olarak görüyorum" diye konuştu.