Göztepe, Süper Lig yolunda son 8 haftaya 10 puanlık avantajla giriyor

Trendyol 1. Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan 2. sıradaki Göztepe, ilk 2 takım Süper Lig vizesi alacağı ligde bitimine 8 hafta kala en yakın rakibi Kocaelispor'la puan farkını 10'a çıkarttı.

Son haftalarda aldığı sonuçlarla 2. sıraya kadar yükselen sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibi Kocaelispor'un da puan kayıplarıyla sıralamadaki yerini sağlamlaştırdı. Ligin 26. haftasını 55 puanla tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, son 5 haftadır galip gelemeyen Kocaelispor'la puan farkını 10'a yükseltti, lider Eyüpspor'la da puan farkını 6'ya indirdi.

Dün konuk olduğu ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0'lık skorla geçen Göztepe, yenilmediği son 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.