Göztepe taraftarları arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, Göztepe-Beşiktaş maçının aradından, Göztepe taraftarı iki grup arasında çıkan bıçak ve silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.40 sıralarında Mithatpaşa Caddesi Göztepe Parkı'nda, Göztepe taraftarı olan iki grup arasında yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda 28 yaşındaki M.C.T., 33 yaşındaki M.O., 36 yaşındaki Ö.Y., 23 yaşındaki M.B.E., 25 yaşındaki K.D., 9 yaşındaki G.K. ve 24 yaşındaki Emircan Övüç tabancayla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Emincan Övüç, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.