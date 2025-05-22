Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, taraftarlarını Galatasaray maçına davet etti

İZMİR (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, taraftarlarını 24 Mayıs Cumartesi günü ağırlayacakları Galatasaray maçına davet etti

Stoilov, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takımın son maçta kendi seviyelerini yansıtamadığı için üzgün olduklarını belirtti.

Harika bir sezonu geride bırakacaklarını dile getiren Stoilov, "Evimizde oynayacağımız son maçta gücümüzü hep birlikte gösterelim ve sezonu en iyi şekilde tamamlamak için elimizden geleni yapalım." ifadelerini kullandı.