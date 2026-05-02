Göztepe-Trabzonspor maçından galip çıkmadı
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Maç 1-1 tamamlandı.
11. dakikada Janderson'un sağ taraftan çıkardığı pası penaltı noktası yakınında Juan kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üst direkten döndü.
24. dakikada ceza alanı dışından Muçi'nin yerden sert şutunda, kaleci Lis sol tarafına gelen topu yatarak çeldi.
32. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın sağ taraftan yerden pasında penaltı noktasına yakın bir yerden Juan'ın şutunda, top kaleci Onana'nın solundan filelerle buluştu: 0-1
34. dakikada Janderson'un ceza alanı dışından yerden sert şutunda, top kale direğinin hemen yanından auta çıktı.
36. dakikada sol çaprazda Pina'dan sıyrılarak ceza alanına giren Juan'ın kaleci Onana ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, top az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
58. dakikada Ozan Tufan'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
77. dakikada Krastev'in pasında ceza alanı hemen dışından Juan'ın şutunda, top kaleci Onana'da kaldı.
90. dakikada Krastev'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanı içinde iyi yükselen Heliton'un kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
90+3. dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Lovik'in indirdiği topu Umut Nayir filelere gönderdi: 1-1
