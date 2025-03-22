Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
İZMİR (AA) - Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Tranbzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılılar, maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Sabah idmanında çabukluk ve orta şut çalışması yapan takım, akşam antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması ikinci bölümünde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.
Göztepe, 29 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Trabzonspor'un konuğu olacak.