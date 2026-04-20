Göztepe ve Başakşehir arasında 5’incilik yarışı

Süper Lig’de deplasmanda Kocaelispor ile son dakikalarda yediği penaltı golüyle 1-1 berabere kalan Göztepe, üst sıralar yarışında kritik bir kayıp yaşadı. Hakem kararlarına tepki gösteren İzmir ekibi, buna rağmen Avrupa hedefini sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, son haftalardaki puan kayıplarına rağmen 43 puana ulaşarak Başakşehir ile aynı seviyeye geldi. Ancak genel averajda geride kalan Göztepe, 6’ncı sırada yer aldı. İki ekip arasındaki ikili averajda ise üstünlük sağlanamadı.

GÖZTEPE İKİNCİ YARIDA DÜŞTÜ

Göztepe’nin performansı özellikle sezonun ikinci yarısında düşüş gösterdi. Son 10 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen İzmir temsilcisi, bu süreçte kritik puanlar kaybetti. Benzer bir grafik çizen Başakşehir ise son 5 karşılaşmada sadece bir kez kazandı.

Kalan haftalarda Göztepe Antalyaspor, Trabzonspor (D), Gaziantep FK ve Samsunspor (D) ile karşılaşacak. Başakşehir ise Kasımpaşa, Fenerbahçe (D), Samsunspor ve Gaziantep FK (D) maçlarıyla sezonu tamamlayacak. 42 puanlı Samsunspor da yarışın içinde kalmayı sürdürüyor.

Öte yandan ligi 5’inci sırada bitirecek takım için Avrupa kupalarına katılım ihtimali doğrudan garanti değil. Bu sıranın UEFA Konferans Ligi bileti alabilmesi, Türkiye Kupası’nı kazanan takımın ilk 4 içinde yer almasına bağlı.

Ligde ilk 4 sırayı paylaşan Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’tan birinin kupayı kazanması durumunda 5’incilik Avrupa bileti getirecek. Ancak çeyrek finale kalan Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor ya da Gençlerbirliği’nden birinin kupayı kazanması halinde, ligi 5’inci bitiren ekip Avrupa dışında kalacak.