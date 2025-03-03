Göztepe ve Karşıyaka filede finallere çıkıyor

İZMİR, (DHA)- KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda normal sezonu liderlik koltuğunda tamamlayan Papara Göztepe ve 2'nci sırada bitiren İnfo Yatırım Karşıyaka, Antalya'da 3 gün sürecek Play-Off Yarı Final müsabakalarında yarın ilk maçlarına çıkacak. 1'inci Grup'ta yer alan Göztepe, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda saat 12.00'de Bozüyük Belediyesi Eğitimspor'la karşılaşacak. Maçı TRT Spor Yıldız yayınlayacak.

2'nci Grup'taki Karşıyaka ise aynı salonda 18.30'da İBB Spor'la kozlarını paylaşacak. Müsabaka TVF Voleybol TV'den yayınlanacak. Yarı finalde çarşamba günü Bolu Bld-Göztepe, Merinos Voleybol-Karşıyaka, perşembe günü ise Göztepe-İlbank, PTT-Karşıyaka maçları oynanacak. Sultanlar Ligi'ne yükselme mücadelesi veren iki İzmir ekibi, gruplarında ilk 2'ye girerek Final Etabı'na yükselmeyi hedefliyor.

KARŞIYAKA'DAN BÜYÜKŞEHİR'E TEPKİ

Karşıyaka Voleybol Şube yönetimi, Göztepe'ye sezon başında su sponsoru olmasına rağmen kendilerinden bu destek nedeniyle ücret talep eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Sezon içinde su desteği talep ettik, gönderdiler. Ama şimdi parasını istiyorlar. Aynı belediye, başka kulüplere sponsorluk yaparken bize kesilen bu fatura da neyin nesi? Suya mı sponsor oldunuz, yoksa faturasına mı?" ifadelerine yer verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan randevu alamadıklarını belirten yeşil-kırmızılı yönetim, "İzmir'in bir kulübü olarak neden görmezden geliniyoruz?" mesajı paylaştı.

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