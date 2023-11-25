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Göztepe ve Karşıyaka voleybolda evinde

Ajans Haberleri
  • 25.11.2023 11:44
  • Giriş: 25.11.2023 11:44
  • Güncelleme: 25.11.2023 11:44
Kaynak: DHA
Göztepe ve Karşıyaka voleybolda evinde

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde son 4 maçını kazanan zirve takipçisi Göztepe yarın evinde 7'nci sırada yer alan Havran Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

Geçen hafta Aras Kargo'ya kaybederek 3 haftalık galibiyet serisi sona eren 4'üncü basamaktaki Karşıyaka Medicalpoint ise Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 16.00'da 10'uncu basamaktaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk edecek.

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