Göztepe ve Manisa FK'dan 4 futbolcu gözaltında

Ergin KARATAŞ-Ersan ERDOĞAN-Bahattin ALBAYRAK / İZMİR, (DHA)- İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı, "Futbola Bahis Soruşturması" kapsamında 16 ilden toplam 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, gözaltına alınan isimler arasında Ege temsilcileri Göztepe ve Manisa Futbol Kulübü'nün toplam 4 futbolcusu da yer aldı. Ege'nin Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe'den daha önce bahis oynadıkları gerekçesiyle 13 Kasım'da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 45'er gün hak mahrumiyeti cezası alan İzzet Furkan ve Uğur Kaan Yıldız soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tahkim Kurulu bu futbolcuların PFDK kararlarına yaptığı itirazı reddetmişti.

MANİSA FK YOLLARI AYIRIYOR

PFDK'dan bahis oynadıkları gerekçesiyle 9 ay ceza alan 1'inci Lig'deki Manisa Futbol Kulübü'nden Kadir Kaan Yurdakul ve 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilen Samet Karabatak da operasyonda gözaltına alınan isimler oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında 10 Kasım 2025'ten bu yana tedbirli olarak kadro dışı bulunan Samet Karabatak ile Kadir Kaan Yurdakul gözaltına alınırken, yine aynı dosya kapsamında disipline sevk edilen futbolculardan Fırat İnal ve Bartu Göçmen’in ise kulüp tarafından sözleşmelerinin feshedilmesine hazırlandığı öğrenildi.

İSTANBUL'A SEVKEDİLECEKLER

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024'te oynanan şike tartışmalı Ankaraspor-Nazillispor maçı nedeniyle Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'nın yanı sıra takımın o dönemki teknik direktörü olan Gürhan Sönmez de gözaltına alındı. Sabah erken saatlerde evlerinden gözaltına alınan Başkan Şahin Kaya ve Teknik Direktör Gürhan Sönmez'in Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri, daha sonra da Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne, ardından işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilecekleri öğrenildi.

