Göztepe vitrini yeniledi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de pazar günü Çaykur Rizespor deplasmanında maratona başlayacak İzmir temsilcisi Göztepe yeni sezon öncesi kadrosunu önemli hamlelerle yeniledi. Geçen sezon Süper Lig'e 2 yıl sonra dönerek teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde özellikle ilk yarıda gösterdiği performansla dikkat çeken Göz-Göz, 8 as futbolcusuyla yollarını ayırarak şimdiye kadar 9 transfer yaptı. Göztepe'yi 3 yıldır yöneten Başkan Rasmus Ankersen, sportif direktör Ivan Mance ve Sport Republic yönetimi, transferde yine yıldız isimler yerine takıma katkı sağlayacak tecrübeli yabancılar ile patlama potansiyeli olan gençleri aldı.

Avrupa, Güney Amerika ve Afrika çapında scout ekipleri bulunan Sport Republic, nokta transferler ve daha önce Romulo ile Dennis örneklerinde olduğu gibi yıldız olmaları beklenen oyuncuları kulübe kazandırdı. Geçen sezondan Nielsen, Nazım Sangare, Doğan Erdoğan, Kubilay Kanatsızkuş, Djalma Silva ve Tijanic'le yollarını ayıran, kaleci Arda'yı kiralık gönderip, Solet'in opsiyonunu kullanmayan Göztepe kabuk değiştirdi. Rekor bonservis bedeliyle RB Leipzig'e satılacak yıldızı Romulo'yu da hazırlık maçlarında oynatmayan sarı-kırmızılılar, transferde Brezilya pazarına yöneldi

TRANSFERDE BREZİLYA EKOLÜ

Göztepe, transferde Brezilyalı sağ bek Ruan Teixeira, stoper Godoi, ön libero Rhaldney, golcü Janderson'u aldı. Geçen sezondan Juan, Emersson, Heliton ve halen Romulo'nun takımda yer almasıyla mevcut kadroda 8 Brezilyalı oyuncu bulunuyor. Yabancı transferinde Fransız sol kanat Cherni, Ürdünlü genç golcü Sabra, Beninli ofansif orta saha Junior Olaitan Ishola'yı da kadrosuna dahil eden Göztepe yerli olarak ise 10 numara Efkan Bekiroğlu ile sağ kanat Arda Okan Kurtulan'ı aldı. Geçen sezonki iskelet kadrosundan Lis, Heliton, İsmail, Ogün, Dennis, Miroshi, Taha, Furkan, Ahmed Ildız gibi oyuncuları da takımda tutan Göztepe, Çaykur Rizespor deplasmanına çıktıktan sonra taraftarıyla evi Gürsel Aksel Stadı'nda 16 Ağustos'taki Fenerbahçe maçında bulaşacak.

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