Göztepe Voleybol, ilk galibiyetini İzmir derbisinde aldı

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, 3. hafta oynanan İzmir derbisinde Karşıyaka'yı mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nun 4. haftasında Karşıyaka'yı konuk etti.

Toplam 5 set oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kazanmayı başardı ve bu sezonki ilk galibiyet sevincini yaşadı.

Göztepe Voleybol Başantrenörü İlker Alkan da müsabaka için önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirerek, “Tüm takımın hafta boyunca arzuladığı bir galibiyetti. Önümüzdeki yıllarda da beraber yürüyebileceğimiz bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Alışma dönemindeyiz ve bu süreci en iyi şekilde geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok değerli bir camianın parçalarıyız. Sporcularımızla birlikte bunun ağırlığının bilincindeyiz. Her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza ve tribündeki bizleri yalnız bırakmayan öğrencilerimize desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Karşıyaka mücadelesinde tribünlerin doluluğu dikkatleri çekerken, Göztepe Voleybol Başantrenörü İlker Alkan da sarı-kırmızılı taraftarlara çağrıda bulundu.

Alkan, “Taraftarlarımızın desteği sezon boyunca bizler için çok değerli olacak. Milli takımdan dönecek olan Madeline’in de aramıza katılmasıyla birlikte tam kadro olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağımız Yeşilyurt maçıyla birlikte bu galibiyetimizi seriye dönüştürmek istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.