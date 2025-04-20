Göztepe voleybolda 3 oyuncu daha kaldı

İZMİR, (DHA)- SULTANLAR Ligi'nin yeni ekiplerinden Papara Göztepe iç transferde 3 oyuncusuyla daha sözleşme yeniledi. Sarı-kırmızılı kulüpte orta oyuncular Hande Naz Sunar ve İlayda Uçak ile pasör Nursevil Gökbudak'la yola devam edileceği duyuruldu. Yapılan yazılı açıklamada, "Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 1995 doğumlu oyuncumuz Hande Naz Sunar, pasör pozisyonunda oynayan 1995 doğumlu oyuncumuz Nursevil Gökbudak ve orta oyuncu pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu oyuncumuz İlayda Uçak ile birer sezonluk daha sözleşme imzaladık. Oyuncularımıza şanlı formamızla başarılar dileriz" denildi. Daha önce pasör çaprazı Ceren Kestirengöz Kapucu ile de nikah tazeleyen Göztepe, 10 oyuncuyla yollarını ayırmıştı.

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