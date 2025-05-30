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Göztepe voleybolda Bajema ile imzaladı

Ajans Haberleri
  • 30.05.2025 12:05
  • Giriş: 30.05.2025 12:05
  • Güncelleme: 30.05.2025 12:05
Kaynak: DHA
Göztepe voleybolda Bajema ile imzaladı

İZMİR, (DHA)

SULTANLAR Ligi'nin yeni takımlarından Göztepe dış transferde ABD'li smaçör Kara Bajema ile anlaştığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe'mize Hoş Geldin Kara Bajema. Smaçör pozisyonunda oynayan 1998 doğumlu Kara Bajema ile 1 sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak Savino Del Bene Voley forması giyen Kara, takımıyla CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gümüş madalya kazandı. Kara; Jakarta BIN, Allianz Vero Volley, VakıfBank ve ABD Milli Takımları'nda da oynadı. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Kara" denildi.

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