Göztepe Voleybol’dan orta oyuncu pozisyonuna takviye

Göztepe Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu pozisyonunda oynayan 22 yaşındaki oyuncu İlayda Uçak’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle başlayacak olan Göztepe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

İlk olarak Ünzilenur Hacıoğlu, Ceren Kapucu, Berra Eren, Hande Naz Sunar, Derin Ezgi Taşdemir, Nursevil Gökbudak, Miroslava Paskova, Hélne Rousseaux, Berin Fırat ve Melisa Sazalan’ı kadrosuna katan İzmir ekibi, son olarak da orta oyuncu pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu İlayda Uçak’ın transfer edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, “Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu İlayda Uçak ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar” ifadeleri kullanıldı.