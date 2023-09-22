Göztepe, yarın deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Göztepe, yarın Manisa FK'ye konuk olacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Manisa FK-Göztepe maçında hakem İlker Yasin Avcı düdük çalacak.

İlk 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Göztepe haftaya 5 puan ve averajla 11. sırada girdi.

Ligde Eyüpspor ve Teksüt Bandırmaspor'la 3 namağlup ekipten biri olan Manisa FK ise 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puanla 2. durumda yer alıyor.

Göztepe'de İsmail Köybaşı'nın sakatlığı bulunuyor.