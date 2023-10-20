Göztepe, yarın Şanlıurfaspor'u konuk edecek

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Göztepe ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Ozan Ergün görev yapacak.

Ligde 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Göztepe, 7 gol atıp kalesinde 4 gol gördü. Haftaya 14 puan ve averajla 5. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, yenilmediği son 5 haftada 3'ü üst üste olmak üzere 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte Romal Palmer'ın sakatlığı bulunuyor.

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ise 9 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.