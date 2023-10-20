Göztepe, yarın Şanlıurfaspor'u konuk edecek
Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Göztepe ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Ozan Ergün görev yapacak.
Ligde 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Göztepe, 7 gol atıp kalesinde 4 gol gördü. Haftaya 14 puan ve averajla 5. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, yenilmediği son 5 haftada 3'ü üst üste olmak üzere 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Sarı-kırmızılı ekipte Romal Palmer'ın sakatlığı bulunuyor.
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ise 9 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.
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