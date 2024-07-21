Göztepe yeni sezona iddialı hazırlanıyor

Spor Servisi

Sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Rasmus Ankersen açıklamalarda bulundu. Ankersen, sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı otelde düzenlediği basın toplantısında, Slovenya'daki kamp çalışmalarından çok memnun olduğunu kaydetti.

Takımın çok iyi bir şekilde çalıştığını kaydeden Ankersen, şöyle konuştu: "Bizler de sportif direktörümüz Ivan Mance ve oyuncu arayan bütün ekibimizle beraber ligde rekabetçi ve başarılı olacak bir takım kurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki yapacağımız çok daha işimiz var. Hem gençlerin hem tecrübeli oyuncuların olduğu, hep beraber dengeli ve başarılı bir takım kurmak için elimizden gelen çalışmaları gerçekleştiriyoruz."

Ankersen, önümüzdeki süreçte takıma iki santrafor alacaklarını belirterek, "Elimizde bununla ilgili gerçekten iyi seçenekler var. Umarım gelecek günlerde bunu başarır ve sizlere, taraftarlarımıza onları tanıtırız ama bu iş bir anda olmuyor. Bir süpermarkete de gittiğinizde hemen istediğiniz şeyleri, istediğiniz fiyata bulamazsınız ya da aldığınız şeyler o anda size kaliteli gözükür ama daha sonra o kalitesini bir zaman sonra kaybettiğini görürsünüz" diye konuştu.