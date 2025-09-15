Göztepe yenilmezlik serisini sürdürdü

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- MİLLİ aranın ardından Süper Lig'in 5'inci haftasında Kayserispor'a konuk olan Göztepe rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Maçın 60'ıncı dakikasında Cardoso'nun golüne engel olamayan sarı-kırmızılılar, 85'inci dakikada Efkan Bekiroğlu'nun klas frikik golüyle puana uzandı. Bu sonuçla 5 maçta 9 puana sahip olan Göztepe, Süper Lig'de mağlup olmayan 3 takımdan biri oldu. Ligde ilk 2 sırayı alan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Göztepe de şu ana kadar rakiplerine 3 puan sevinci yaşatmadı.

Göztepe topladığı 9 puanın 7'sini ise deplasmanlarda elde etti. Geçen sezon çok zorlandığı dış saha performansını terse çeviren İzmir ekibi, Çaykur Rizespor'u 3-0, Fatih Karagümrük'ü de 2-0 yenmişti. Teknik direktör Stanimir Stoilov ise beraberliğin gerçekçi bir sonuç olduğunu dile getirdi. İki takımın da iyi bir mücadele gösterdiğini belirten Bulgar teknik adam, "Ben ortaya çıkan sonucun gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Bence iki takım da galibiyeti hak etmedi. Milli takım arasında sonra bu maçı oynadık. Ben milli takım aralarını çok sevmiyorum. Bazı oyuncular milli takıma gidiyor, bazıları bizimle kalıyor. Onlarla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

'MUTLU OLMADIĞIM OYUNCULAR VAR'

Oyun ritimlerini zaman zaman kaybettiklerini dile getiren Stanimir Stoilov, "Elbette bu bahane olamaz. Maç sonuna kadar konsantrasyonumuzu sürdürmemizi oyuncularıma belirtmiştim. Golü yedikten sonra da maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık. Bunu attığımız golle başardık. Genele baktığımda birçok oyuncumuzun performansını artırması gerektiğini düşünüyorum. Performansından mutlu olmadığım oyuncular var. Bunu düzeltmeleri gerekiyor. Hocalar olarak bu zaten bizim işimiz. Bu durumu düzeltmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

EFKAN'IN ÇİFTE MUTLULUĞU

Göztepe'nin yaz döneminde Sivasspor'dan kadrosuna dahil ettiği ofansif orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu, Kayseri'de çifte mutluluk yaşadı. Maçın 79'uncu dakikasında Olaitan'ın yerine dahil olan deneyimli futbolcu, doğum gününde muhteşem bir frikik golüne imza attı. Maç günü 30 yaşını dolduran Efkan, 85'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Sağ ayağı ile uzak bir mesafeden şutunu çeken Efkan, müthiş bir frikik golü atarken takımına puan kazandırdı. Doğum gününde çifte sevinç yaşayan Efkan'ı tüm takım tebrik etti.

