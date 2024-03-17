Göztepe yoluna devam ediyor

1'inci Lig'de evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan Göztepe, 2 puan bırakmasına rağmen Süper Lig yarışında yoluna devam etti.

En yakın takipçisi konumunda olan Kocaelispor'un Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildiği haftayı 1 puanla tamamlayan sarı-kırmızılılar, yeşil-siyahlılara 11 puan fark yaptı.

Kalan 7 maçta 56 puanla 2'nci sıradaki yerini koruyan Göztepe, büyük avantajını kaybetmedi. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Stanimir Stoilov ise sergilenen performansı beğenmedi ve bir an önce sorunların çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Zorlu bir maç oynadıklarını belirten Bulgar çalıştırıcı, "İlk yarıya iyi başladık, fırsatlar da yakaladık. Bitiricilik konusunda sorunlar yaşıyoruz. Aynı zamanda maç içerisinde ikinci topları kazanmada da sorunlarımız var. Maç boyunca yakaladığımız fırsatları gol yapamadık. Müsabakanın son anlarında ise büyük hata yaptık, az daha kalemizde golü görüyorduk. Biz sıkıntılarımızı biliyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Birinci ve ikinci topları kazanmalıyız. Aynı zaman da agresifliğimizi de artırmamız gerekiyor" dedi.

Göztepe, gelecek hafta deplasmanda Kocaelispor'un rakibi olacak.