Göztepe zirve, Bodrum FK final için sahada

1'inci Lig'de Süper Lig'e direkt yükselmeyi garantileyen Göztepe ile Play-Off biletini cebine koyan Bodrum Futbol Kulübü yarın normal sezonun son haftasında İzmir'de karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Murat Erdoğan'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Göztepe sahaya ligi zirvede bitirmek, Bodrum FK ise 3'üncülük koltuğuna oturup Süper Lig yolunda direkt finale yükselmek için çıkacak. 2 sene sonra Süper Lig'e dönen Göztepe karşılaşmanın ardından düzenlenecek törenle kupasına kavuşacak. Maçın ardından ise Göztepeli futbolcular üstü açık otobüsle tur atıp taraftarıyla şampiyonluğunu kutlayacak. Mücadelede tüm biletler piyasaya çıkar çıkmaz tükenirken, tarihi günde ilk kez şampiyonluk şölenine ev sahipliği yapacak Gürsel Aksel Stadı kapalı gişe olacak.

Ligde 69 puandaki Göztepe'nin sezonu zirvede bitirebilmesi için maçını kazanıp, 72 puanla lider olan Eyüpspor'un İstanbul'da oynayacağı Erzurumspor FK maçını kaybetmesi gerekecek. Bodrum FK'nın ise 3'üncülük yolunda Gürsel Aksel Stadı'nda sadece galip gelmesi yeterli olmayacak. 56 puanlı Bodrum FK'nın Play-Off finaline kalması rakiplerinin alacağı sonuçlara da bağlı olacak. Bodrum FK'nın galip gelmesi halinde 57 puandaki üçüncü Sakaryaspor'un mutlaka 55 puanla üçüncülük şansı bulunan Kocaelispor deplasmanında puan kaybetmesi gerekecek. Yeşil-beyazlılar gibi 56 puanda olan Çorum FK'nın da Bolu'da oynayacağı maç yarışta belirleyici olacak. İkili averajının eşit olduğu Çorum FK'nın artı 1 averajla önünde yer alan Bodrum FK, önce rakibinin puan kaybını bekleyecek. İki takım da kazanır, Sakaryaspor takılırsa sezonu üçüncü bitirip final bileti alacak takımı genel averaj belirleyecek.

SEPİL ONURSAL BAŞKAN OLACAK

Göztepe'de 2014-2022 arasında başkanlığı yürütüp takımı 14 yıl sonra Süper Lig'e taşırken, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni hizmete sokup, Türkiye'nin en modern spor komplekslerinden Gürsel Aksel Stadı'nı kulübe kazandıran Mehmet Sepil, şampiyonluk maçında onursal başkanlık gururu yaşayacak. Göztepe'ye çağ atlatan başkan olduktan sonra futbol şubesini 2022 yazında Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı Sport Republic'e devreden, kendisi amatör şubeler başkanlığını yürüten Sepil, sarı-kırmızılıların kupasına kavuşarak Süper Lig'e dönüşünü ilan edeceği Bodrum FK maçı öncesi Başkan Rasmus Ankersen tarafından törenle onursal başkanlığa getirilecek.

İKİ TEKNİK ADAM DA İDDİALI

Ev sahibi Göztepe'nin teknik patronu Stanimir Stoilov, taraftarlara galibiyetle veda edeceklerini söyledi. Büyük bir coşkunun yaşanacağını belirten Stoilov, "Bu son maçımız olacak. Biz Süper Lig'i galibiyetle taçlandırmak istiyoruz. Rakibimizin konumu ile ilgilenemeyiz. Son maça da aynı ciddiyetle ve özgüvenle çıkacağız" dedi. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise, "Biz Play-Off'u garantiledik. İlk hedefimize ulaştık. Ancak 3'üncülük şansımızın olduğu gerçeği var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Rakibimizin stadında atmosfer yoğun olacak. Ancak biz kendi oyunumuzu ortaya koyup kazanmalıyız. Elbette sadece galip gelmek yeterli değil, rakiplerimizin de sonuçlarına bakacağız" diye konuştu.