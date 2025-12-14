Göztepe zorlu deplasmandan üç puanla çıktı

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Ganziantep FK, Göztepe'yi konuk etti. Ligin iki iyi ekibinin karşılaşmasında kazanan İzmir ekibi oldu. Rakibini 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip Avrupa kupası hedefi için çok önemli bir galibiyete imza attı.

Bu sonuçla Göztepe 29 puana yükselirken Gaziantep 23 puanda kaldı. İzmir ekibi son altı maçta dördüncü defa sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Mücadelenin önemli anları:

26.⁠ ⁠dakikada Camara'nın kullandığı kornerde ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Rodrigues'in yaptığı sert vuruşta, top direğin yanından auta gitti.

28. dakikada Cherni'nin sağ köşeden kullandığı taç atışında topla buluşan Miroshi'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak Boateng'e çarparak kornere çıktı.

38.⁠ ⁠dakikada Olaitan'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Boateng'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Janderson'a çarparak boşta kaldı.

İLK DEVREDE VAR'DAN DÖNEN GOL

Önünde kalan topa düzgün vuruş yapan Janderson meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu değerlendiren hakem Cihan Aydın, topun Janderson'un eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

İkinci yarının genelinde Göztepe gole daha yakın olan taraftı. Rakibini baskı altına alan sarı-kırmızılılar oldukça önemli gol pozisyonlarına girdi. Aradığı golü 69'uncu dakikada bulan İzmir ekibi Janderson'la öne geçti: 0-1.

Kalan bölümde Gaziantep gol için yüklense de sert savunmasıyla rakibine şans tanımayan Göztepe sahadan üç puanla ayrıldı ve oldukça önemli bir galibiyete imza attı.