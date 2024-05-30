Göztepe’de Atınç gitti, Messaoudi yolcu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe’de ayrıklar yaşanmaya başladı.

Southampton ile Leeds United arasında oynanan Championship Play-Off Final karşılaşması için Göztepe yönetimiyle Londra'ya giden ve kurmaylara takımda kalmaya sıcak batığını belirten kaptanlardan Atınç Nukan’la yollar resmen ayrıldı.

2019-2020 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten tecrübeli stoper için veda mesajı yayınlandı.

Yapılan resmi açıklamada, "Hem şanlı formamızı hem de kaptanlık bandını gurur ve layıkıyla taşıyan, şanlı tarihimizin unutulmaz isimlerinden olmayı başaran ve şampiyonluk yolunda büyük emekler veren kaptan Atınç Nukan'a teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon 21 müsabakada görev yapan 30 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Stanimir Stoliov döneminde yedek kaldı.

Toplam bin 213 dakika süre alan Atınç 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Göztepe’nin Cezayirli kanat oyuncusu Billal Messaoudi için de kararını verdiği belirtildi.

Sezon başında Belçika’nın Kortrijk takımından kiralanan oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı kaydedildi.

Bu sezon hücuma önemli katkılar sunan ancak sık sık sakatlanıp istikrarı yakalayamayan Messaoudi, 23 maçta 5 gol attı 6 da gol pası verdi.