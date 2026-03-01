Göztepe’de büyük düşüş: Son 4 maçta gol de galibiyet de yok

Süper Lig’de sezon başında Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, son haftalarda ciddi bir düşüş yaşadı. Sarı-kırmızılılar, ligin 20. haftasında sahasında Karagümrük’ü 2-1 mağlup etmesinin ardından oynadığı dört maçta da galibiyet alamadı ve gol atamadı.

Karagümrük maçının ardından deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kalan İzmir ekibi, bir sonraki hafta evinde Kayserispor karşısında da 0-0’lık skorla sahadan ayrıldı.

Göztepe, geçen hafta ise Beşiktaş deplasmanında 4-0 mağlup olarak son iki sezonun en farklı Süper Lig yenilgisini yaşadı.

EYÜPSPOR MAÇI DA ÇIKIŞ OLMADI

Çıkış maçı olarak görülen Eyüpspor karşılaşması da beklentileri karşılamadı. Mücadelenin 8. dakikasında Janderson’un penaltıdan yararlanamamasıyla öne geçme şansını kaçıran Göztepe, maç boyunca hücumda etkisiz kaldı. Karşılaşma golsüz sona ererken sarı-kırmızılı ekip 39 puanla 5. sıradaki yerini korudu.

Ancak Göztepe’nin bu puan kaybı, rakiplerinin kazanmasıyla daha anlamlı hale geldi. Beşiktaş, Kocaelispor deplasmanından galibiyetle dönerek Göztepe ile arasındaki farkı 4 puana çıkardı. RAMS Başakşehir ise Konyaspor’u 2-0 yenerek sarı-kırmızılı ekiple puan farkını 3’e indirdi.

İLK 6 İÇİNDE EN AZ GOL ATAN TAKIM

Göztepe, ligde oynadığı 24 maçta 27 gol atarak ilk 6 sıra içerisindeki en düşük skor üretimine sahip takım konumunda bulunuyor. Aynı süreçte Başakşehir 42, Beşiktaş 45, Trabzonspor ise 48 gol kaydetti. Buna karşın sarı-kırmızılı ekip, kalesinde gördüğü 16 golle ligin en az gol yiyen takımı olmayı sürdürüyor.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Eyüpspor maçında tribünler, oyundan alınan Amin Cherni ve Janderson’a tepki gösterdi. Maçın ardından bir süre tribünleri terk etmeyen taraftarlar takımı çağırsa da futbolcular soyunma odasından geri dönmedi.

Takım kaptanı İsmail Köybaşı, tribünlere giderek taraftarlarla konuştu ve toparlanacakları mesajını verdi.

BOKELE KADRO DIŞI

Göztepe’de Kamerunlu stoper Malcom Bokele, Eyüpspor maçının kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, oyuncunun antrenman performansını yeterli bulmadığını açıkladı. Bokele’nin önümüzdeki haftalarda kadroda yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

STOİLOV: “AİLE YAPISI BOZULMAMALI”

Maç sonrası konuşan Stoilov, sonuçtan dolayı üzgün olduklarını belirterek, “Bizim en büyük gücümüz Göztepe ailesi. Bu yapının bozulmaması çok önemli. Gol yollarında yaşadığımız sorunlar eleştirilebilir ancak bu süreçte oyuncuların karakter ortaya koyması gerekiyor” dedi.

Göztepe, önümüzdeki hafta deplasmanda en yakın rakiplerinden RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.