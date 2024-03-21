Göztepe’de Dennis, ilk 11’e yerleşti

Göztepe’nin 19 yaşındaki oyuncusu Anthony Junior Dennis, üst üste 7 maçta sahaya ilk 11’de çıkma başarısı gösterdi.

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı scouting ekibi tarafından U19 takımına transfer edilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligin devre arasında gerçekleştirilen kampta gösterdiği performansla teknik direktör Stanimir Stoilov ve yardımcılarını etkiledi.

Dennis’i yakın takibe alan Stoilov’un yardımcıları, 2004 doğumlu oyuncunun performansını yeterli bularak A takıma çıkardı.

Daha sonra gerçekleşen antrenmanlardaki hırsıyla ve isteğiyle de teknik ekibi memnun eden Dennis, ilk olarak Çorum FK deplasmanında sakatlanan Doğan Erdoğan’ın yerine 19. dakikada oyuna dahil oldu ve böylece ilk profesyonel maçına çıkmış oldu.

Sahada iyi bir görüntü çizen Nijeryalı oyuncu, arka arkaya Altay, Bandırmaspor, Manisa FK, Adanaspor, Boluspor, Şanlıurfaspor ve Keçireögücü müsabakalarında da ilk 11’de forma şansı buldu.

Bu süreçte oynadığı 7 maçta 648 dakika süre alan Dennis, 1 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.