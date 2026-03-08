Göztepe’de düşüş sürüyor: Son 5 maçta galibiyet yok

Süper Lig’in ilk yarısında sergilediği performansla dikkat çeken Göztepe, sezonun ikinci bölümünde istediği sonuçları almakta zorlanıyor.

Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk yarıyı 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan toplayarak 4. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla sıralamada geriledi.

İYİ BAŞLADI AMA...

Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sezona devam eden İzmir temsilcisi, ikinci yarıya da olumlu bir başlangıç yaptı. 18. haftada Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup eden Göztepe, 19. haftada ise Fenerbahçe deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

haftada sahasında Fatih Karagümrük’ü 2-1 yenerek çıkışını sürdüren sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından ise galibiyet elde edemedi.

EN FARKLI YENİLGİ

Konyaspor ve Kayserispor ile golsüz berabere kalan Göztepe, 23. haftada Beşiktaş deplasmanında 4-0 mağlup olarak sezonun en farklı yenilgisini yaşadı.

24. haftada sahasında Eyüpspor ile yine golsüz berabere kalan İzmir ekibi, 25. haftada ise deplasmanda Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu.

Son 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe, bu süreçte sadece 3 puan toplayabildi ve ligde 6. sıraya geriledi.

Devre arası transfer döneminde kadrosunda önemli değişiklikler yapan sarı-kırmızılı ekip, bazı oyuncularıyla yollarını ayırdı. Junior Olaitan Beşiktaş’a transfer olurken, Rhaldney Portekiz temsilcisi Alverca’ya, Ruan Sakaryaspor’a ve Ahmed Ildız ise Çorum FK’ye gitti.

ARA TRANSFERDE BÜYÜK DEĞİŞİM

İzmir temsilcisi ara transfer döneminde Brezilyalı hücumcular Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile Jeh, İsviçreli hücum oyuncusu Alexis Antunes, Ganalı orta saha Musah Mohammed, kaleci Mehmet Şamil Öztürk ve Bulgar oyuncu Filip Krastev’i kadrosuna kattı.

Ancak yeni transferlerden beklenen katkı henüz alınamadı. Guilherme, Jeh, Musah Mohammed ve Krastev gol ya da asist katkısı sağlayamazken, Alexis Antunes 5 maçta 1 gol kaydetti.

Son 5 haftada sadece 1 gol atabilen Göztepe, aynı süreçte kalesinde 6 gol gördü. İzmir temsilcisi bu sezon toplamda 18 gol yerken, ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray ile aynı sayıya ulaştı.