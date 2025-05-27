Göztepe’de kombineler satışa çıktı

Göztepe, Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu için kombine biletlerini satışa çıkardı. İzmir ekibi, taraftarının yoğun isteği üzerine satış süresini de uzattı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu için kombine biletlerini satışa sundu. Yeni sezonda da Gürsel Aksel Stadyumu’nu doldurmayı planlayan İzmir ekibi, harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, kombine yenileme biletlerini 5 bin 500 ile 45 bin TL arasında belirlerken, genel satış fiyatları ise 6 bin 500 ile 54 bin arasında olacak.



2025-2026 sezonu kombine yenileme fiyatları şöyle:

1. Kategori (VIP Tribün 200) 45 bin TL

2. Kategori (VIP Tribün 201-225) 39 bin TL

3. Kategori (Batı) 17 bin TL

4. Kategori (Doğu) 14 bin TL

5. Kategori (Kuzey) 5 bin 500 TL

6. Kategori (Güney) 5 bin 500 TL

Öğrenci Kombinesi: 2 bin 750 TL



2025-2026 sezonu kombine genel satış fiyatları şöyle:

1. Kategori (VIP Tribün 200) 54 bin TL

2. Kategori (VIP Tribün 201-225) 49 bin TL

3. Kategori (Batı) 22 bin 500 TL

4. Kategori (Doğu) 17 bin TL

5. Kategori (Kuzey) 6 bin 500 TL

6. Kategori (Güney) 6 bin 500 TL

Öğrenci Kombinesi: 2 bin 750 TL

Öte yandan Göztepe, taraftarının isteği doğrultusunda satış süresini uzattı. İlk olarak 27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında satışların yapılacağını duyuran sarı-kırmızılılar, yoğun talep sonrasında süreyi 9 Haziran’a çekti.