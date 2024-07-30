Göztepe’de Nielsen gidiyor
Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından bugün Adnan sÜvari Tesisleri’nde başlayan Göztepe, Danimarkalı stoperi Lasse Nielsen ile yol ayrımına geldi.
Kaynak: DHA
Yaz döneminde takımla birlikte kampta yer alan tecrübeli futbolcunun ülkesinden gelen teklifleri değerlendirdiği ve ayrılığın en kısa sürede gerçekleşeceği bildirildi.
Stoper bölgesine Koray Günter ve Mirushu’yu dahil eden sarı-kırmızılı yönetimin de 1 yıl daha sözleşmesi süren Nielsen’in bonservisi konusunda kolaylık sağlayacağı kaydedildi.
Geçen sezon İsveç’in Malmö takımında Göztepe’ye gelen Danimarkalı 18 mücadelede forma giydi. Genelde yedek kulübesinde bekleyen Nielsen 1 kez de fileleri sarstı.