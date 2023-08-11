Göztepe’de transferlerin yaş ortalaması 25.3

Yeni sezona 10 takviye ile başlayacak olan Göztepe’de yapılan transferlerin yaş ortalaması 25.3 oldu. Sarı-kırmızılılarda en yaşlı futbolcu 35, en genç oyuncusu ise 19 yaşında.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, ligin başlamasına kısa bir süre kalırken, kadrosuna 10 takviye gerçekleştirdi.

İzmir ekibi, Kasımpaşa’dan Tarkan Serbest, Altınordu’dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü’nden Ogün Bayrak, Southampton’dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor’dan Kubilay Kanatsızkuş, Diambars’dan İbrahima Sory Diallo, Trabzonspor’dan Taha Altıkardeş, Konyaspor’dan Mame Diouf, Alanyaspor’dan Ümit Akdağ ve Samsunspor’dan Celil Yüksel’i renklerine bağladı. Göztepe’nin transfer ettiği en genç oyuncu 19 yaşındaki Taha ve Ümit, en yaşlı futbolcu ise Mame Diouf oldu. Böylece sarı-kırmızılılar, şu ana kadar yaptığı transferlerde yaş ortalamasını 25.3’te tuttu.

Öte yandan İzmir ekibinin transfer dönemi kapanana kadar 1-2 takviye daha yapması bekleniyor.