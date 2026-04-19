Göztepe’den penaltı tepkisi: “Kabul edilemez”

Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Göztepe, karşılaşmanın son dakikalarında verilen penaltı kararına tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu penaltı kararının yalnızca Göztepe camiasında değil, spor kamuoyunda da şaşkınlık yarattığı ifade edildi. Pozisyonla ilgili birçok yorumcu ve otoritenin kararın hatalı olduğu yönünde görüş bildirdiği vurgulandı.

"GÜVENİLİRLİK KAYBOLUYOR"

Açıklamada, “Yalnızca maçın hakemlerinin aksi yönde değerlendirme yapması, ortaya çıkan tablonun ne denli düşündürücü olduğunu göstermektedir” ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, verilen kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, bu tür hataların rekabetin adil yapısını zedelediğini ve futbolun güvenilirliğine zarar verdiğini savundu.

Göztepe yönetimi ayrıca, ilgili pozisyonla ilgili gerekli incelemelerin yapılmasını ve kamuoyunu tatmin edecek adımların atılmasını talep etti. Kulüp, benzer hataların tekrarlanmaması adına sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.