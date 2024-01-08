Göztepeli futbolcu Ali Dere, Sarıyer'e transfer oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de Ali Dere, TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Sarıyer'e transfer oldu.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ali Dere’nin Sarıyer Spor Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ali Dere’ye teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sezon başında sarı-kırmızılı ekibe dahil olan Ali Dere 5 lig ve 1 kupa maçında forma giydi.