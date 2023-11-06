Göztepeli Mateusz Lis, 5 maç sonra gol yedi

Göztepe’nin 26 yaşındaki Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis, 1. Lig’de 5 maç sonra kalesinde gol gördü.

Yaz transfer döneminde Southampton’dan Göztepe’ye transfer olan Mateusz Lis, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekti.

Lis, Kocaelispor müsabakasıyla birlikte ise 5 maçlık aranın ardından kalesinde gol gördü.

Bu sezon toplam 7 karşılaşmada rakiplere gol izni vermeyen 26 yaşındaki başarılı kaleci, 5 maçlık seriyi de 6. haftada Manisa FK ile oynanan Ege derbisinde başlattı.

Daha sonra oynadıkları Adanaspor, Boluspor, Şanlıurfaspor ve Keçiörengücü mücadelelerinde gole izin vermeyen Mateusz Lis’in bu serisi, hafta sonu Kocaelispor’a 1-0 kaybedilen mücadelede bozuldu.

Böylece Polonyalı kaleci, Trendyol 1. Lig’de 450 dakika sonra gol yedi.

Öte yandan bu sezon Göztepe formasıyla kalesinde toplam 5 gol gören Lis, çıktığı 11 müsabakada maç başına 0.45 gol yeme oranına sahip oldu ve bu alanda ligin en iyi kalecisi konumunda bulunuyor.