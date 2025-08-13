Göztepeli Romulo, rekor bonservis ile Leipzig yolunda

Geçtiğimiz sezon Göztepe'de gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Romulo, yaklaşık 25 milyon euro karşılığında Bundesliga ekibi Leipzig'e transfer oluyor.

Fabrizio Romano, kulüpler arası anlaşmanın sağlandığını Romulo için Leipzig'in Göztepe'ye 20 milyon euro peşin, 5 milyon euro da bonuslara bağlı olarak ödeme yapacağını duyurdu.

🚨🔴⚪️ RB Leipzig have now agreed deal to sign Rômulo from Goztepe, here we go!



€20m fixed fee, €5m add-ons, sell-on clause also included and new striker for Leipzig.



The club gets the Šeško replacement they always wanted. 🇧🇷 pic.twitter.com/94K402z6Nw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2025

Göztepe ayrıca Romulo'nun bir sonraki satışından da pay alacak.

ANADOLU TAKIMLARININ EN PAHALI TRANSFERİ

Böylece Romulo, İstanbul dışından bir takımın en yüksek bedelle sattığı oyuncu olarak kayıtlara geçti. Romulo toplamda da Türk takımlarının yaptığı satış bedellerinde ilk 5 oyuncu arasında yer alacak.

23 yaşındaki Brezilyalı santrfor, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda forma giydiği 33 maçta 17 gol 9 asist kaydetti.

Kariyerine ülkesinin takımlarından Athletico Paranaense'de başlayan genç santrfor, Göztepe'ye bir önceki sezonun devre arasında kiralık olarak katılmış, İzmir ekibi geçen sezonun başında yıldız oyuncunun bonservisini 3.7 milyon euro'ya satın almıştı.

Leipzig, 22 yaşındaki santrforu Benjamin Sesko'yu 76,5 milyon euro karşılığında Manchester United'a satmıştı.