Göztepeli sporcu 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı

Göztepe Spor Kulübü sporcusu Derin Akar, Türkiye Sportive Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye rekoruna imza attı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Antalya’da düzenlenen şampiyonada milli sporcu, 100 metre karışık kategorisinde mücadele etti.

Derin Akar, 1.03.13’lük derecesiyle 11 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu geride bırakarak yeni rekorun sahibi oldu. Şampiyona, farklı yaş gruplarında Türkiye’nin dört bir yanından kulüplerin katılımıyla devam ediyor.