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Göztepe’nin galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Ajans Haberleri
  • 13.04.2025 11:03
  • Giriş: 13.04.2025 11:03
  • Güncelleme: 13.04.2025 11:03
Kaynak: İHA
Göztepe’nin galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Trendyol Süper Lig’de sezona iyi bir giriş yapan ve iç sahada galibiyet serisi yakalayan İzmir ekibi, ligin 2. yarısında ise puan kayıplarına devam ediyor.

O süreçte hedefini Avrupa hattı olarak belirse de yaşanan sakatlıklar ve alınan sonuçlar sarı-kırmızıları hedefinden uzaklaştırdı. Böylece ligde üst üste oynadığı 10 maçta galibiyete hasret kalan Göztepe, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyete imza attı.

Alınabilecek 30 puandan sadece 5 puanı hanesine yazdıran Stanimir Stoilov’un öğrencileri hedeflerden uzaklaşıp orta sıralara geriledi.

Sarı-kırmızılı ekip Avrupa potasının son basamağında yer alan Beşiktaş ile olan 9 puanlık farkı kapatamadı.

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