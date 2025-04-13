Göztepe’nin galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Trendyol Süper Lig’de sezona iyi bir giriş yapan ve iç sahada galibiyet serisi yakalayan İzmir ekibi, ligin 2. yarısında ise puan kayıplarına devam ediyor.

O süreçte hedefini Avrupa hattı olarak belirse de yaşanan sakatlıklar ve alınan sonuçlar sarı-kırmızıları hedefinden uzaklaştırdı. Böylece ligde üst üste oynadığı 10 maçta galibiyete hasret kalan Göztepe, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyete imza attı.

Alınabilecek 30 puandan sadece 5 puanı hanesine yazdıran Stanimir Stoilov’un öğrencileri hedeflerden uzaklaşıp orta sıralara geriledi.

Sarı-kırmızılı ekip Avrupa potasının son basamağında yer alan Beşiktaş ile olan 9 puanlık farkı kapatamadı.