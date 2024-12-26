Göztepe’nin savunmacıları 12 gole doğrudan katkı verdi

Göztepe’nin savunma oyuncuları Süper Lig’in ilk yarısında 12 gole doğrudan katkı vererek önemli bir performansa imza attı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig’de ilk yarısında 16 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 28 puan toplayan İzmir ekibi, devre arasına Avrupa potasında 4. sırada girdi.

Göztepe, Galatasaray ve Fenerbahçe’den sonra 31 golle ligin en fazla skor üreten atan takımı konumunda bulunurken, bu gollerin bir bölümünü de savunma oyuncuları kaydetti.

Taha Altıkardeş ile Novatus Miroshi 2’şer gol atarak en golcü savunma oyuncuları olurken; Djalma Silva, Heliton, Malcom Bokele ve Koray Günter ise 1’er gol kaydetti. Toplam 8 golde imzası bulunan savunmacılardan Taha, Djalma Silva ve Nazım Sangare ise 1’er asistlik katkı verdi.

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle devreyi kapatan Kubilay Kanatsızkuş’un çalışmalarına bireysel olarak başladığı belirtildi. Eylül ayında ameliyat olan 27 yaşındaki golcünün bireysel antrenörü eşliğinde ligin ikinci devresine yetişmek için yoğun bir çaba sarf ettiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekipte, Romulo Cardoso, Juan Silva ve Fofana’nın yanı sıra dördüncü forvet oyuncusu olan Kubilay, devre arasında hücum bölgesine yapılacak takviye ile birlikte forma savaşına kendine hazırlamak istiyor.

Göztepe’nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva’nın sakatlığını atlattığı öğrenildi. Hatayspor karşılaşmasında sağ arka adalesini tutan Juan, yaşadığı sakatlık nedeniyle tedbir amaçlı Çaykur Rizespor maçında riske edilmedi. Sağlık ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda kısa sürede iyileşen 22 yaşındaki golcünün oynamaya hazır olduğu belirtilirken, lig arasında Juan’ın fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Genç oyuncunun ikinci devrenin ilk maçında Galatasaray’a karşı sahada olması bekleniyor.