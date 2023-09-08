Göztepe’ye sakat oyunculardan iyi haber

Göztepe’de sakatlıkları sona eren Ali Dere, Ahmed Ildız, Tarkan Serbest ve Mamah takımla çalışmalara başlarken antrenmanda sadece sakatlığı devam eden İsmail Köybaşı yer almadı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe’ye sakat oyuncularından iyi haber geldi. Geçtiğimiz hafta Altay’la oynanan İzmir derbisinde kulübede hamle oyuncusu sorunu yaşayan sarı-kırmızılılarda, 4 oyuncu birden antrenmanlarına geri döndü.

Sakatlıkları geçen Ali Dere, Ahmed Ildız, Tarkan Serbest ve Mamah takımla çalışmalara başlarken topuk sakatlığı bulunan İsmail Köybaşı’nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Bandırmaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Göztepe, 17 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Bandırmaspor ile Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bugün öğle saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Göztepe, antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yaparken ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.