Göztepe’ye yeni forma sırt sponsoru

İzmir’in köklü kulüplerinden Göztepe ile Bi’Talih arasında 2025-2026 sezonu boyunca geçerli forma sırt sponsorluğu sözleşmesi imzalandı.

Türkiye Jokey Kulübü ve Milli Piyango’nun yasal bayisi olan Bi’Talih, İzmir’in köklü kulüplerinden Göztepe’nin 2025-2026 sezonu boyunca forma sırt sponsoru oldu. Bi’Talih Yönetim Kurulu Üyesi Barış Kuyucu, gerçekleşen anlaşmayla ilgili mutlu olduklarını ifade ederek, "Şans oyunları sektörünün en güçlü, en yenilikçi ve en genç şirketlerinden biri olarak, Türkiye’nin en köklü kulüplerinden Göztepe’nin forma sırt sponsoru olmaktan dolayı çok mutluyuz. Göztepe, 100 yaşında ama sahadaki heyecanı, enerjisi ve tutkusu hala ilk günkü gibi. Kurumumuz 1 yaşında ama sorumluluğu, vizyonu ve değer oluşturma anlayışıyla 100 yıllık bir kurum gibi güçlü adımlarla ilerliyor. Bu sinerji, geçmişle geleceğin, deneyimle yeniliğin örnek bir kesişimidir" diye konuştu.