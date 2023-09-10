Gözüne gelen güneş ışığı kazaya neden oldu: 1 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde güneş ışığı gözlerine gelen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Karıt köyü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kastamonu yönüne giden O.B. idaresindeki 78 SF 218 plakalı otomobil, sürücüsünün gözlerine güneş ışığı gelmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü, gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.