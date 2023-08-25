Gözüne kestirdiği motosiklet römorkunu çaldı

Iğdır’da bir işletmenin önündeki motosiklet römorkunu gözüne kestiren şahıs römorku başka bir motosikletin arkasına bağlayarak çaldı.

Hırsızlık olayı Iğdır merkez Bağlar Mahallesi Kafkas caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, işletme önündeki motosikleti gözüne kestiren bir kişi römorkun etrafında birkaç tur attı.

Etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilen şahıs yanında getirdiği motosikletin arkasına römorku bağlayarak olay yerinden uzaklaştı.

Ertesi gün motosikletin römorkunu yerinde bulmayan motosiklet sahibi şahıstan şikayetçi oldu.