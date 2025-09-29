Gözünü çamaşıra dikti!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyum rektör Naci İnci’nin son dönemde aldığı idari kararları büyük tepki topluyor. Öğrencilerin artan ücretler ve ekonomik kriz nedeniyle zorlandıkları dönemde İnci, son olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde yıllardır ücretsiz olan çamaşırhaneleri kapattı. Özel bir firmaya devredilen tek bir merkezi çamaşırhane ile ücretli sistem getirildi.

İnci'nin son icraati de öğrencilerin tepkisini çekti. Boğaziçi öğrencileri BirGün'e yaptıkları açıklamada, "Artık Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında çamaşırlarımızı para vererek yıkamak zorundayız. Bu utanç Naci İnci'nindir. İnsanca koşullar altında yaşamak istiyoruz bu kabul edilebilir bir uygulama değildir" dedi.

Boğaziçi yurtlarındaki çamaşırhanelerin ücretli olmasının ardından, öğrenciler çamaşırlarını leğende yıkayıp Kuzey İdari Bina’nın önünde kuruttu. Öğrenciler, "En temel ihtiyaçlarımızın bile ranta alet olmasına izin vermeyeceğiz. Boğaziçi öğrencileri ücretli çamaşırhane istemiyor!" ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Suat Özçağdaş da öğrencilere destek vererek, "Bu çamaşırhanede de yıkama ücreti 200 TL! Boğaziçi öğrencileri de ‘çamaşır başı 200 TL’ uygulamasına karşı haklı bir direniş sergiliyor. Eğitim hakkı, barınma hakkı ticaret konusu olamaz! Öğrenciler temel ihtiyaçları için fahiş ücretler ödemeye mecbur bırakılamaz. Bu haklı direnişlerinde Boğaziçi öğrencilerinin yanındayız" diye konuştu.