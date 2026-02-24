Gözyaşı kalitesindeki azalma ne anlama geliyor?

Ekranlarla geçirilen sürenin artması, yalnızca göz yorgunluğunu değil, göz yüzeyinin temel savunma mekanizması olan gözyaşı dengesini de tehdit ediyor.

Uzmanlara göre, fark edilmeyen birçok şikayetin arkasında gözyaşı kalitesindeki bozulma yatıyor.

Prof. Dr. Aylin Kılıç, özellikle uzun süre ekran başında çalışanlar için gözyaşı stabilitesinin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Ekran karşısında geçirilen sürenin artmasının göz yüzeyini olumsuz etkilediğine dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:

"Normalde dakikada 15 ila 20 kez göz kırparız. Ancak ekran başında bu sayı yarı yarıya düşebilir. Göz yüzeyi daha uzun süre açık kaldığında, özellikle gözyaşı kalitesi sınırda olan kişilerde yanma, batma, erken göz yorgunluğu ve gün sonunda performans düşüşü görülebilir. Bazı kişiler belirgin şikayetler tarif etmese bile uzun süreli ekran kullanımı sonrası 'nedensiz yorgunluk' hissinin arkasında gözyaşı instabilitesi bulunabilir."

"10 SANİYE BOYUNCA STABİL KALMASI GEREKİYOR"

Kılıç, özellikle ekran başında uzun süre çalışan bireylerin düzenli göz muayenesi yaptırmasının göz yüzeyi sağlığının korunması açısından önem taşıdığını kaydetti.

Göz yüzeyini koruyan gözyaşı filminin normal şartlarda göz kırpma sonrası yaklaşık 10 saniye boyunca stabil kalması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Muayene sırasında mikroskop altında yapılan ve 'Break-Up Time (BUT)' olarak adlandırılan testle bu süreyi ölçüyoruz. Eğer gözyaşı filmi 10 saniyeden önce bozuluyorsa, bu durum göz yüzeyinde instabilite olduğunu gösterebilir" ifadelerini kullandı.

"GEÇİCİ BULANIK GÖRMEYE SEBEP OLABİLİR"

Gözyaşı kalitesindeki azalma, göz yüzeyini koruyan üç tabakalı gözyaşı filminin (su, yağ ve mukus) yapısal dengesinin bozulması ve bu filmin yeterince stabil kalamaması durumu.

American Academy of Ophthalmology’ye göre bu dengenin bozulması, gözyaşının hızlı buharlaşmasına ve göz yüzeyinde kurulukla birlikte yanma, batma ve geçici bulanık görmeye yol açabilir.

Mayo Clinic de gözyaşı filmindeki instabilitenin gün sonunda artan göz yorgunluğu ve performans düşüşüyle ilişkili olabileceğini belirtmektedir.