Gözyaşları yağmura karıştı

Maraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybedenler bayramın ilk gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Kayıp yakınları, mezar başlarında dualar ederek kabirlere çiçekler bıraktı. Bayramı yakınlarından ayrı geçirmenin acısını yaşayan depremzedeler, depremin üzerinden 7 bayram geçtiğini anımsatarak bu yıl da bayram sevincinin yerini derin bir hüzne bıraktığını dile getirdi.

Maraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Şehir Mezarlığı’na giden Sultan Güzel, depremde hayatını kaybeden kızını ziyarete geldiğini kaydederek, "Duygularımız acı ve acımız da taze. Böyle yaşamaya çalışıyoruz" dedi. Depremde yakınını kaybeden İsmail Nacar da "Unutamıyoruz, aynı gün gibi 6 Şubat hiç geçmiyor" ifadelerini kullandı. Hatice Nacar ise "2 aylık gelindi kızım. Daha kınası elinde duruyordu rahmetli oldu. Onun yanına geldik" dedi.

Malatya’da yakınlarını kaybedenler, sabahın erken saatlerinde Şehir Mezarlığı’na akın etti. Kayıp yakınları, bayram sabahının neşesinin üç yıldır yerini gözyaşlarına bıraktığını ifade etti. Antep’te ise İslahiye Asri Mezarlığı’na giden depremzedeler, yakınlarının mezarını temizleyip, çiçek dikti ve mezarlıklara su döküp dua etti. Depremde annesi, babası ve kardeşlerini kaybeden Mehmet Koca, "7'nci bayramımız olmasına rağmen acılarımız taze " dedi.